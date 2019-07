Bolsonaro e o Nordeste

Na última sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro foi flagrado conversando com o ministro Onyx Lorenzoni falando sobre alguns governadores do Nordeste. Na ocasião, ele disse que ‘daqueles governadores de Paraíba, o pior era o Maranhão, tem que ter nada com esse cara’. Depois, o presidente tentou se desmentir.

Nesta segunda, Bolsonaro foi a uma inauguração de um aeroporto em Vitória da Conquista, na Bahia, e foi uma confusão só. A aeronáutica não deixou o governador da Bahia, que é do PT, pousar no local. O prefeito tirou os outdoors do governo e, em troca, o governador não mandou a polícia militar fazer a proteção do presidente. No fim das contas, a cerimônia foi em um cercado de tapumes com cerca de 600 convidados. Uma vergonha para os dois lados

Mas objetivamente, Jair Bolsonaro tem problema com o Nordeste? Em seis meses, é difícil dizer que não. Ele foi o primeiro presidente a montar o ministério sem nordestinos. Além disso, visitou a região apenas uma vez durante o mandato, enquanto já foi duas vezes para a Argentina e aos Estados Unidos.