Augusto Aras: o homem que está fazendo o que Romero Jucá sonhou

Podcasts Traumann Traduz – 8 de setembro



De todas as nomeações feitas por Jair Bolsonaro, nenhuma foi mais importante do que a de Augusto Aras, procurador-geral da República, há um ano. Nesse período, ele destruiu a Operação Lava Jato.

A Lava Jato conseguiu desvendar bilhões em corrupção no Brasil, mas é inegável que houve um exagero de Deltan Dallagnol no comando da ação. E com o tempo, Deltan saiu do comando da operação em Curitiba, procuradores em São Paulo pediram demissão coletiva e o procurador que investigava a principal operação contra a JBS também saiu.

E o que tudo isso quer dizer? Que Aras está conseguindo fazer o que o ex-senador Romero Jucá chamava de ‘estancar a sangria’.

