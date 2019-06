As agruras do ministro Moro

Moro foi ao Senado explicar as mensagens vazadas pelo site The Intercept nos tempos em que ele era o juiz responsável pela Operação Lava Jato jogar por um empate. E conseguiu.

Mas até quando? No geral, o agora ministro da Justiça mostrou ter visões muito peculiares sobre os limites do cargo. Isso pode atrapalhar a aprovação do pacote anticrime proposto por ele. Moro salvou seu emprego, mas ainda não salvou sua reputação.

O que será de Moro a partir de agora?

O jornalista Thomas Traumann analisa o caso neste episódio do podcast Traumann Traduz: