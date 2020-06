Arthur Lira, o líder informal do governo

Seu navegador não possui suporte ao elemento audio. Podcasts Funcionário da Semana – Arthur Lira 00:00 21:09



Arthur Lira, deputado federal que cumpre seu terceiro mandato, é um dos líderes do chamado centrão, grupo informal na Câmara dos Deputados que reúne parlamentares de legendas de centro e centro-direita muito conhecido pela característica de se aliar a governos diferentes, independentemente da ideologia.

O grupo foi muito criticado pelo presidente Jair Bolsonaro durante a campanha que o elegeu presidente em 2018. Quase dois anos depois, se tornou peça importante para a governabilidade do agora chefe do Planalto. E Lira, um político habilidoso, pragmático e conhecedor dos bastidores do Congresso, foi alçado a principal líder do centrão. E também do governo Bolsonaro.

Conheça os detalhes de cada etapa da história de Arthur Lira em mais uma edição do podcast Funcionário da Semana