A relação entre Bolsonaro e Moro e as decisões polêmicas do STF

Nos últimos dias, o desgaste na relação entre o presidente Jair Bolsonaro e o ministro Sergio Moro parece ter aumentado. O chefe do Planalto mudou um pouco o tratamento em relação ao titular da pasta da Justiça e da Segurança Pública, chegando até a pedir que ‘se dê um tempo’ no pacote anticrime elaborado por Moro. Mesmo com Bolsonaro chamando Moro para participar de uma live horas depois, o desconforto era evidente.

Dora Kramer avalia que há uma espécie de menosprezo de Jair Bolsonaro em relação a Sergio Moro e que isso pode ser uma tentativa de demonstração de poder do presidente. O problema é que Moro ainda tem muita popularidade, talvez até maior que a de Bolsonaro

Para Ricardo Noblat, Moro enfrenta uma grande encruzilhada: ficar sujeito aos caprichos de Bolsonaro ou ir para casa e dar tempo ao tempo e tentar manter o capital eleitoral que o ex-juiz ainda tem.

Os colunistas também comentaram algumas decisões recentes do STF, como a que barrou a transferência do ex-presidente Lula de Curitiba para São Paulo.

Ouça o sexto episódio do podcast Os Três Poderes: