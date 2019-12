A rasteira de Donald Trump em Jair Bolsonaro

Seu navegador não possui suporte ao elemento audio. - Traumann Traduz – 02-12 00:00 3:23



O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou nesta segunda-feira, 2, que o país vai aumentar a taxa de importação do alumínio e do aço de Brasil e Argentina. O tom do anúncio invoca uma retaliação por causa da desvalorização do real e do peso frente ao dólar. Trump insinua que isso prejudica os produtores norte-americanos.

Foi uma surpresa. Os produtores brasileiros não foram alertados e a perda pode ser grave. No ano passado, os EUA compraram 3,6 milhões de dólares de aço brasileiro, que é cerca de 40% de toda a exportação brasileira.

Mas por que Trump fez isso? É porque em um ano teremos eleições nos EUA. E o aço brasileiro concorre diretamente com as fábricas da Flórida e da Louisiana, estados que Trump precisa vencer para se reeleger.

Só que a decisão não é simplesmente econômica. Também há um forte e grave efeito moral sobre o governo Bolsonaro.

Entenda neste episódio do podcast Traumann Traduz