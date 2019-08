A imagem do Brasil no exterior

Se você olhar o Brasil pelos olhos estrangeiros, vai se assustar. A imprensa internacional está sendo mil vezes mais crítica ao governo Bolsonaro do que a mídia brasileira.

Os jornalistas estrangeiros enxergam Jair Bolsonaro como uma pessoa perigosa. Para eles, o chefe de estado brasileiro é parte do sintoma global do populismo de direita e como um risco real contra o direito das minorias e a legislação do Meio Ambiente.

E isso tem um efeito direto nos investimentos no Brasil e na imagem dos produtos do país que são vendidos no exterior.

Entenda neste episódio do podcast Traumann Traduz: