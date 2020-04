A briga dos Bolsonaros com a China

Seu navegador não possui suporte ao elemento audio. Podcasts podcast_06abril_v2 00:00 9:08



Com a tática de confronto que costumam usar, os bolsonaristas estão tentando tratar o coronavírus como uma questão de política internacional. Apelidada de ‘vírus chinês’ pelos apoiadores do presidente, a ameaça foi politizada. No episódio de hoje do podcast, Thomas Truamann analisa as consequências dessa atitude para as relações comerciais entre Brasil e China.