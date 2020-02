Zidane sofre acidente de carro e tira selfie com o outro motorista

O técnico Zinedine Zidane, do Real Madrid, foi protagonista de um pequeno e divertido incidente no último fim de semana quando deixava o centro de treinamento do clube, na região de Valdebebas. O carro do francês se chocou contra a traseira do veículo de Ignacio Ferndández, um gerente de imobiliária. Sem maior gravidade, o acidente terminou em história para contar e uma singela selfie, na qual ambos aparecem sorrindo.

Fernández relatou a situação ao diário La Voz de Galícia. Ele retornava de uma feira de decoração em Madri e passava por um rotatória quando sentiu o baque. Então, desceu do veículo e deu de cara com o astro francês, a quem reconheceu imediatamente. “Gostaria de ter te conhecido em outras circunstâncias, mas esta também não está mal”, brincou o gerente espanhol.

“Perguntei se poderíamos tirar uma selfie, porque se não ninguém iria acreditar que foi Zidane quem bateu no meu carro. Ele, muito amável, disse que sim, tirou o boné e fizemos a foto”, contou Fernández, orgulhoso. A vítima diz ter feito ainda uma última piada, sugerindo que tudo fosse resolvido em uma troca de carros. O ex-jogador vinha em um Audi S3 Sportback TFSI Quattro S Tronic, avaliado em 60.000 euros (280.000 reais), enquanto Fernández possui um modelo da mesma marca, mas “bem mais barato”, segundo o jornal.

O homem contou ainda que o representante de Zidane ligou pouco depois para acertar os detalhes do pagamento do conserto e agradeceu pelo fato de ele não ter pedido camisas, nem entradas, apenas a selfie. “Na verdade, eu nem ligo muito para futebol”, finalizou o felizardo.