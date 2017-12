Zidane promete Real Madrid obstinado: ‘Não há desculpas’

A dois dias da estreia do Real Madrid no Mundial de Clubes, o técnico Zinedine Zidane afirmou nesta segunda-feira que a equipe “não tem desculpas” porque tem tempo para se preparar e conquistar o torneio. Com o vencedor entre Grêmio e Pachuca já definido como finalista nesta terça-feira, o Real enfrentará na quarta o Al Jazira, time da casa, que tem o brasileiro Romarinho, que ajudou a eliminar Auckland City e Urawa Reds, ambos por 1 a 0, para chegar à semifinal.

“Não há desculpas, temos tempo de preparação e temos de pensar em fazer tudo certo. Lutamos sempre para conquistar troféus, e nesta temporada ganhamos a Supercopa da Europa e a da Espanha. Queremos voltar com o título para casa”, declarou em entrevista ao site do clube.

Zidane disse estar “muito satisfeito” com a campanha do Real Madrid na temporada, mas reconheceu que ainda é possível “melhorar” – o time está em quarto no Campeonato Espanhol. Além disso, lembrou que todos querem ver a equipe jogar bem e marcar quatro ou cinco gols por jogo, o que nem sempre é possível. “É o sonho de todos, mas não é tão fácil. Fui jogador e agora sou treinador. Não é nada fácil viver o que os jogadores vivem.”