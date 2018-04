Zidane diz que seu gol em 2002 foi mais bonito que o de Cristiano

A reação do treinador do Real Madrid, Zinedine Zidane, boquiaberto diante da acrobacia de Cristiano Ronaldo, mostrou o quão belo foi o gol de bicicleta do craque português nesta terça-feira, na vitória por 3 a 0 sobre a Juventus, pelas quartas de final da Liga dos Campeões. Após a partida, o ex-craque francês se derreteu em elogios ao seu principal jogador. E fez uma brincadeira: “Meu gol em Glasgow foi mais bonito”, disse, lembrando seu voleio pelo Real Madrid, na final da Champions de 2002, diante do Bayer Leverkusen, considerado um dos mais belos de todos os tempos.

Na ocasião, Zidane conseguiu posicionar seu corpo de forma perfeita e completar um cruzamento muito alto de Roberto Carlos com um chute de primeira, de canhota (era destro). Já Cristiano Ronaldo acertou uma bicicleta espetacular, deixando Gianluigi Buffon paralisado, no Juventus Stadium. Para você, qual foi o gol mais bonito? Vote na enquete: