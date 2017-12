Zidane confirma Cristiano Ronaldo em clássico contra o Barcelona

O técnico do Real Madrid, Zinedine Zidane, afirmou nesta sexta-feira, véspera do clássico contra o Barcelona pelo Campeonato Espanhol no Santiago Bernabéu, que o craque Cristiano Ronaldo está em boas condições para jogar.

O atacante português treinou individualmente ao longo da semana para se recuperar de dores na panturrilha, mas hoje participou da atividade comandada por Zidane com todo o grupo do Real.

Além de confirmar a presença do atacante no clássico, Zidane mandou um recado ao ser perguntado sobre a queda de braço do português com o clube para renovar seu contrato. “Ele está bem, 100%, treinou hoje e é isso que me interessa. Cristiano tem que pensar unicamente na partida, como todos”, começou explicando o treinador.

“Já falei o que penso disso [sobre a renovação]. O que ele fez, está fazendo e é para o clube merece todo o respeito. Depois das férias tudo isso será conversado”, concluiu o técnico.