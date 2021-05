Zidane avisou jogadores que deixará o Real Madrid, diz jornal

Zinedine Zidane informou ao elenco do Real Madrid que sairá do clube ao término da temporada, independente do resultado final do Campeonato Espanhol, segundo informações do jornal Marca. Segundo o veículo, o treinador teria feito o anúncio após a eliminação frente ao Chelsea na Liga dos Campeões, na véspera do duelo do Campeonato Espanhol com o Sevilla.

O que reforça a ideia é que, em coletiva neste sábado, 15, o francês deu a entender que realmente está de saída do clube. “Chega um momento em que tem que mudar porque é bom para o todo. Há momentos em que tem que estar, e outros em que tem que ir pelo bem de todos”, disse.

A decisão teria sido tomada de maneira muito cuidadosa. O clube merengue está a dois pontos do líder Atlético de Madri e ainda tem duas rodas para tentar reverter a vantagem. Até o final do Espanhol, o Real ainda enfrenta o Athletico Bilbao neste domingo, 16, fora de casa, às 13h30, e o Villareal no domingo, 23, em casa, às 13h.

Ainda segundo a publicação, Massimiliano Allegri é o nome preferido da diretoria para assumir o comando do clube. Depois, o nome de Raúl, atualmente no Real Madrid Castilla, e, por fim, o do alemão Joachim Low, que deixará a Alemanha após a Eurocopa.

Esta é a segunda passagem como treinador do ex-jogador pelo clube. Na primeira, Zidane conquistou a Liga dos Campeões por três vezes seguidas, além de dois Mundiais, duas Supercopas da UEFA, um Campeonato Espanhol e uma Supercopa da Espanha. Na atual passagem, o francês garantiu o Espanhol e a Supercopa da Espanha na última temporada.

💬 Zidane: “Vamos a intentar entrar bien en el partido y competir los 90 minutos, como el otro día.”#AthleticRealMadrid pic.twitter.com/SonyC3bEof — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 15, 2021