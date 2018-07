Zico retorna ao futebol japonês, como diretor técnico do Kashima

O ex-jogador Zico está de volta ao futebol japonês. Nesta terça-feira, o Kashima Antlers, clube pelo qual o craque deu seus últimos passos como técnico, anunciou a contratação do brasileiro para exercer o cargo de diretor técnico, em acordo confirmado e celebrado pelo ídolo do Flamengo.

“Depois de 16 anos, estou voltando ao Kashima Antlers, como diretor técnico, onde vivi grandes momentos de minha vida. (…) Agora é colocar em prática todo o aprendizado em beneficio do clube. Que Deus me ilumine a tomar as decisões corretas. Em agosto já estarei lá trabalhando. Saudações nipônicas”, escreveu Zico em seu perfil no Instagram.

O Kashima Antlers explicou, em comunicado publicado no seu site oficial, que o acordo com Zico é válido até 31 de dezembro deste ano. E o brasileiro tem sua chegada esperada no Japão para 3 de agosto, quando começará a exercer o cargo no clube.

Um dos principais nomes da história do futebol brasileiro, Zico também teve papel importante no desenvolvimento do esporte no Japão. Em 1991, ele deixou para trás a sua aposentadoria para iniciar uma nova aventura no país, onde o futebol ainda era incipiente, antes mesmo da criação da liga nacional, a J League, para defender o Kashima Antlers, que inicialmente se chamava Sumitomo Metal.