Zico leva tocha olímpica no Japão: “Brasil me negou essa oportunidade”

O ex-jogador Zico participou do revezamento da tocha olímpica, que chegará no estádio Olímpico de Tóquio, no Japão, em 23 de julho, data da abertura das Olimpíadas do Japão. O ídolo do Flamengo e da seleção brasileira participou da celebração, neste domingo, 4, na cidade de Kashima, onde jogou de 1991 a 1994 e atualmente é diretor técnico do Kashima Antlers.

Em sua rede social, Zico celebrou e disse que foi um dia inesquecível, porém lamentou não ter participado do revezamento da tocha nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016.

“Depois no meu país [Brasil] e na minha cidade [Rio de Janeiro] terem me negado essa oportunidade de carregar a tocha olímpica, hoje realizei meu sonho de participar de uma Olimpíada. Agradeço o Kashima Antlers, a cidade de Kashima e ao Japão por terem me dado essa oportunidade. Fiquei emocionado e posso dizer que tranquilamente considero encerrado meu ciclo esportivo”, escreveu o ex-técnico, que comandou a seleção japonesa entre 2002 e 2006.

Junto de Zico, participaram do evento jogadores como Honda, Nakata Koji, Takayuki Suzuki e Narahashi. “Fica aqui meu agradecimento a todos que me enviaram mensagens de carinho e ao povo japonês pelo respeito e gratidão a minha dedicação ao desenvolvimento do futebol japonês”, comenta.

Durante os Jogos Olímpicos do Japão, a cidade de Kashima vai receber uma das semifinais da competição masculina de futebol.