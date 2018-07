O zagueiro John Stones reclamou do que considerou jogo “sujo” da Colômbia no confronto contra a Inglaterra, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Na última terça-feira, no Estádio Spartak, em Moscou, a tensa partida entre as seleções terminou empatada por 1 a 1 após o fim do tempo regulamentar e da prorrogação, e os ingleses se classificaram com triunfo por 4 a 3 nos pênaltis.

“Foi uma partida muito estranha, provavelmente contra a equipe mais suja que já enfrentei”, afirmou o inglês, em coletiva de imprensa concedida nesta quinta-feira, em Repino. “Quando foi marcado um pênalti para nós, os colombianos pressionaram o árbitro, empurraram, chutaram a marca da cal. Também teve a cabeçada que o (Jordan) Henderson sofreu”, listou Stones, com a reclamação de uma agressão cometida por Wilmar Barrios.

O defensor também lamentou que o árbitro americano Mark Geiger não tenha expulsado jogadores da equipe adversária. Seis atletas colombianos e dois ingleses receberam cartões amarelos, mas nenhum cartão vermelho foi mostrado durante o duelo. “Nunca vi algo assim antes, pela forma como se comportaram. Acredito que o árbitro deveria ter mostrado muitos cartões vermelhos. Se ele visse as coisas que aconteceram, teria sido uma partida diferente. Creio que nunca havíamos visto isso, foi surpreendente”, queixou-se.

Classificada, a Inglaterra agora se prepara para enfrentar a Suécia, pelas quartas de final da Copa do Mundo. A seleção inglesa voltará a campo às 11 horas (de Brasília) deste sábado, em Samara.