Zagueiro Felipe, ex-Corinthians, é contratado pelo Atlético de Madri

O Atlético de Madri anunciou nesta terça-feira, 28, a contratação do zagueiro Felipe, ex-Corinthians, e que estava defendendo o Porto. O brasileiro de 30 anos é o primeiro reforço do clube espanhol para a próxima temporada e custou 20 milhões de euros (cerca de 90 milhões de reais) aos cofres do novo time.

Felipe assinou contrato de três anos e chega ao Atlético com a missão de substituir o uruguaio Diego Godín, ídolo da equipe e referência na defesa nos últimos anos. Godín, considerado um dos melhores zagueiros da Europa, deve ser anunciado pela Inter de Milão nos próximos dias.

“Felipe é um defensor versátil, experiente e com liderança dentro de campo. Nos times que já jogou, foi capitão. Ele chegou ao Porto em 2016 após performances impressionantes pelo Corinthians, onde ganhou diversos títulos”, elogiou o Atlético, em nota.

Pelo time paulista, Felipe participou das conquistas do Mundial de Clubes de 2012, do Paulistão de 2013 e do Brasileirão de 2015. Pelo Porto, foram dois troféus: o Campeonato Português em 2018 e a Supertaça Cândido de Oliveira, no ano passado. Foram 142 jogos e 11 gols pela equipe portuguesa.

Acuerdo con el @FCPorto por Felipe, pendiente de la recepción de Certificado de Transferencia Internacional (CTI); el central se incorporaría a partir del 4 de julio para las tres próximas temporadas

➡ https://t.co/BVe3IdP0Mf#AúpaAtleti pic.twitter.com/DP4iy2Yw1Q — Atlético de Madrid (@Atleti) May 28, 2019

Felipe faz parte da reformulação do time treinado por Diego Simeone. Ao final desta temporada, o clube perdeu, além de Godín, o atacante Antoine Griezmann, principal jogador da equipe nos últimos anos. Os laterais Filipe Luís, Juanfran e Lucas Hernández também estão de saída do Atlético de Madri.