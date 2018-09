Zagueiro do Vitória se desculpa por publicar vídeo íntimo nas redes

View this post on Instagram

Venho a público me retratar pelo vídeo postado de maneira equivocada na manhã desta segunda-feira, e que envolve não só uma particularidade minha, como de outras duas pessoas. Lamento demais pelo ocorrido e reforço os pedidos de desculpas a mulher que aparece nas imagens, aos familiares dela, à todas torcedoras do Esporte Clube Vitória e aos demais Rubro-Negros.