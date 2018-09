Zagueiro do Saint-Etienne é assassinado na França

O Saint-Etienne, clube da primeira divisão do Campeonato Francês, confirmou nesta terça-feira que o zagueiro William Gomis foi assassinado na última segunda, em La Seyne-sur-Mer, na França. Segundo os jornais locais, o jogador de 19 anos foi morto a tiros e a polícia investiga a hipótese de o crime ter relação com um ajuste de contas por causa de tráfico de drogas.

“Tivemos a imensa tristeza de saber da trágica morte de William Gomis, que ocorreu ontem em sua cidade natal. Apreciado pelos seus antigos companheiros por suas qualidades humanas, o jogador, que completaria 20 anos em dezembro, estava no clube desde os 15 anos”, declarou o clube.

O Saint-Etienne publicou outra nota para divulgar um site que está arrecadando doações para a família do atleta. Junto de Gomis estava um garoto de 14 anos, que também foi assassinado. O clube informou que a quantia arrecadada será dividida entre as famílias de ambas as vítimas.