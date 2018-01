Zagueiro do Grêmio de 19 anos morre afogado

Paulo Sérgio Bratti Dalmoro, zagueiro da categoria sub-19 do Grêmio, morreu na manhã desta segunda-feira na cidade de Teutônia, interior do Rio Grande do Sul, segundo informou o clube gaúcho. O clube não divulgou a causa da morte do atleta de 19 anos. Ele deu entrada no Hospital Ouro Branco, pouco antes das 11 horas desta segunda-feira, e uma funcionária do hospital informou que o atleta sofreu afogamento.

“Natural de Encantado-RS, o atleta integrava a categoria sub-19 e estava na base do Tricolor desde 2014. Paulo dedicou sua carreira de forma íntegra e sempre defendeu as cores do Grêmio com honra e dedicação. Que a família possa encontrar conforto neste momento”, divulgou o clube. Ele chegou a ser capitão na base e teve passagem pela seleção brasileira sub-17.