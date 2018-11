Zagueiro do Deportivo Cáli sofre atentado a tiros após eliminação do time

O zagueiro Juan Sebastián Quintero, do Deportivo Cali, foi vítima de um ataque a tiros cometido, supostamente, por dois torcedores da organizada do clube, poucas horas depois da eliminação da equipe na primeira fase do Campeonato Colombiano, na noite do último domingo. Os tiros não atingiram o atleta, nem seu irmão que o acompanhava, e ambos saíram ilesos.

Dois homens, em uma motocicleta, abordaram o carro de Quintero e mandaram o jogador parar na saída do estádio, que leva o nome do clube de Cali. Logo depois dos tiros, os suspeitos fugiram e ainda não foram identificados pela polícia.

Diego Quintero, pai do jogador acusou os suspeitos de integrarem torcidas organizadas do Deportivo Cali, em entrevista ao jornal El País, que informou que os jogadores Nicolás Benedetti e Jeison Angulo foram ameaçados por torcedores.

“Nós estávamos jantando quando um amigo me ligou e me informou do incidente. Eles atiraram no carro quando ele (Sebastián Quintero) estava com seu irmão menor. Depois de revisar o carro, me disseram que foi um milagres eles escaparem ilesos”, disse o pai do jogador.

