Em duas rodadas, dois pênaltis, o segundo deles levando a um cartão amarelo e à suspensão para a terceira rodada. Ambos os lances só foram definidos após consulta do árbitro de vídeo. Protagonista em ambos, o meia Yussuf Poulsen, da Dinamarca, tornou-se a maior vítima do VAR nesta Copa do Mundo.

Na partida contra o Peru na estreia, Poulsen cometeu pênalti em Cueva, que cobrou para fora. No fim da partida, aos 48 minutos do segundo tempo, o dinamarquês ainda recebeu cartão amarelo. Nesta quinta-feira, contra a Austrália, o mesmo Poulsen colocou a mão na bola dentro da área dinamarquesa. Após consultar o vídeo, o árbitro marcou penalidade e deu cartão amarelo ao jogador.

Pela advertência, Poulsen está fora do jogo decidido contra a França na última rodada. Os australianos converteram o pênalti e empataram com Austrália por 1 a 1, evitando a vaga antecipada do time europeu.