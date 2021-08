Yuri Alberto faz três, Taison desencanta e Internacional goleia Flamengo

Nem o mais otimista torcedor do Internacional poderia imaginar uma vitória tão contundente sobre o Flamengo pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Colorado venceu por 4 a 0 no Maracanã neste domingo, 8, em jogo que contou com a recuperação de dois jogadores que viviam má fase técnica e jejum de gols pelo clube. Foi a maior goleada do Inter contra o adversário carioca jogando fora de casa na história.

No primeiro tempo, o centroavante Yuri Alberto foi o destaque. O camisa 11 balançou as redes duas vezes e encerrou uma sequência de dez jogos sem marcar pelo Internacional – o último gol do jogador havia sido no dia 24 de junho, contra a Chapecoense, na vitória por 2 a 1 na Arena Condá, pela sexta rodada do Brasileirão 2021. Taison também encerrou sua sina sem fazer gols, já na segunda etapa. Em seu 14º jogo desde a volta ao Internacional, o camisa 10 disparou no contra-ataque, driblou Filipe Luís e chutou forte sem chances para Diego Alves para marcar pela primeira vez na nova passagem pelo clube.

O Flamengo até teve boas chances para buscar um melhor resultado, mas parou em uma boa atuação do goleiro Daniel. Após o terceiro gol do Internacional, o time perdeu o atacante Gabigol, expulso – com certo rigor do árbitro Paulo Roberto Alves Júnior – após ironizar o juiz com aplausos depois de tomar o cartão amarelo por chutar a bola para longe em um lance que estava paralisado. “Isso é uma piada. Por isso o futebol brasileiro é essa várzea”, disse o atacante enquanto caminhava em direção ao vestiário. A frase foi captada pelos microfones da transmissão do canal por assinatura Premiere.

Com um a mais, o Internacional teve mais espaços e chegou ao quarto gol. Yuri Alberto conseguiu seu hat-trick após um rápido contra-ataque. Em posição legal, invadiu a área sem marcação e fuzilou para dentro das redes. Foi a primeira vez que o atacante fez três gols em uma mesma partida desde a goleada por 5 a 1 do Colorado sobre o São Paulo, no Morumbi, no dia 20 de janeiro, em confronto válido pelo Brasileirão 2020.

Com a vitória no Rio de Janeiro, o Inter chegou aos 18 pontos e subiu para a 11ª posição do Campeonato Brasileiro. Já o Flamengo estacionou no quinto lugar com 24 pontos, quatro a menos do que o Red Bull Bragantino. O Rubro-Negro tem dois jogos a menos do que os rivais da disputa pelo título e está dez pontos atrás do líder Atlético Mineiro.