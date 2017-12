Yerry Mina pode ir ao Barcelona já em janeiro

Com a saída de Javier Mascherano para o futebol chinês, o Barcelona deve suprir a ausência de forma imediata com a chegada do zagueiro colombiano Yerry Mina, atualmente no Palmeiras. O jogador iria ao futebol europeu após a Copa do Mundo, no início da próxima temporada, mas de acordo com o jornal catalão Sport, deve se transferir já em janeiro.

De acordo com a publicação, a saída de Javier Mascherano para o Hebei Fortune, da China, faria com que o zagueiro chegasse ainda em janeiro ao Barcelona. O colombiano iniciaria a pré-temporada com o Palmeiras, dia 5 de janeiro, mas seguiria para a Espanha já no primeiro mês do ano.

A valor da negociação envolveria 9 milhões de euros, segundo o acordo de preferência assinado em maio de 2016, 20% desse valor deve ser pago ao Santa Fe, da Colômbia, ex-clube de Mina. O clube espanhol ainda pagaria mais 5 milhões de euros pela antecipação da ida do zagueiro, marcado inicialmente para depois da Copa. No Palmeiras, ele conquistou o Campeonato Brasileiro de 2016.