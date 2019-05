Yago Pikachu agride torcedor em chegada do Vasco a Manaus

O meia Yago Pikachu se envolveu em confusão com um torcedor do Vasco na chegada ao aeroporto de Manaus, onde a equipe enfrenta o Corinthians neste sábado, 4, às 19 horas (de Brasília). O desembarque vascaíno aconteceu na noite de quinta-feira 2.

Em vídeo divulgado por torcedores, é possível ouvir uma pessoa xingando Pikachu e o chamando de pipoqueiro. O jogador, em retaliação, desferiu um soco, mas pela imagem não é possível perceber se o golpe acertou o torcedor. O lateral justificou, em nota, alegando que o torcedor atirou objetos em direção a ele.

O Pikachu Não aguentou a pressão e ficou putinho pic.twitter.com/CtYLDsBwxN — Lucas Oliveira✠ (@lucasolliveirra) May 3, 2019

“Infelizmente aconteceu um episódio lamentável quando já estávamos no corredor para o ônibus. Enquanto tirávamos fotos com torcedores, inclusive com uma criança no colo de sua mãe, uma pessoa começou a jogar objetos em nossa direção. Me acertaram e poderiam ter acertado também a criança. Esta agressão chegou aos policiais e até nos vídeos é possível ver pessoas atrás de mim pedindo que parassem de jogar tais objetos”, explicou.

Irritado com a situação, o jogador deixou a zona em que estavam os torcedores e foi para uma área isolada antes de ir para o ônibus que levaria a equipe para a concentração. “Preferia não ter tido essa reação. Me arrependo. Meu ato foi uma reação a algo que eu não esperava, principalmente por ter uma criança a meu lado. Nunca tive nenhum problema parecido em toda a minha carreira. Poucas coisas em minha vida me dão mais orgulho do que ser bem tratado pelos torcedores”, finalizou.

Neste momento, o Vasco é o último colocado do Campeonato Brasileiro, com duas derrotas em dois jogos, contra Athletico-PR e Atlético-MG.