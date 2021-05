O técnico espanhol Xavi Hernández, atualmente no Al-Sadd, do Catar, é um dos nomes mais badalados da janela de transferências do futebol. Segundo informações desta terça-feira, 18, do diário espanhol AS, o ex-jogador do Barcelona chegou a receber, e recusar, um convite da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para ser o auxiliar de Tite até a Copa de 2022 e, na sequência, assumir o posto de treinador principal da seleção brasileira.

Segundo o As, Xavi foi surpreendido com o convite da CBF, agradeceu, mas rejeitou o convite. Procurada por PLACAR, a CBF não retornou os questionamentos sobre o assunto até o momento.

Ainda segundo a publicação espanhola, Xavi também recusou convite para ser o treinador do Borussia Dortmund. Aos 41 anos, o ex-jogador, campeão do mundo com a seleção espanhola em 2010, é o principal cotado para assumir o Barcelona na próxima temporada, no lugar do holandês Ronald Koeman, que deve ser demitido.

Xavi atuou pelo Barcelona de 1998 a 2015, quando se transferiu para o próprio Al-Sadd. Em 2019, ele deixou os gramados para assumir o comando do time do Catar, pelo qual conquistou uma liga e uma Copa local. O espanhol tem contrato até junho de 2023, mas possui uma cláusula de liberação exclusiva em caso de convite do Barcelona.