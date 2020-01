Xavi recusa convite para ser técnico do Barcelona

Xavi Hernández recusou convite para ser técnico do Barcelona depois de seguidas reuniões no último final de semana, em Doha, no Catar. Em respeito a Ernesto Valverde, atual treinador do clube espanhol, e aos seus métodos de trabalho, o ex-meia optou por não assumir o time no meio da temporada.

O Barcelona está empatado com o Real Madrid na liderança do Campeonato Espanhol, mas sem a solidez dos últimos anos. O acúmulo de frustrantes eliminações, como para o Liverpool na semifinal da Liga dos Campeões, em 2019, e para o Atlético de Madri na última semana, pela Supercopa da Espanha, também pressionam Valverde, que teve reunião com a diretoria do clube nesta segunda-feira 13, e segue no cargo até o momento.

Xavi tem contrato com o Al-Sadd até a próxima temporada, mas pode assumir o Barcelona já na próxima temporada, em agosto, segundo informações do jornal catalão Mundo Deportivo, que também destacou o sonho do ex-jogador de treinar o Barcelona, pelo qual foi tetracampeão da Champions, mas de forma autêntica, colocando em prática seus projetos para o time principal e também para as categorias de base desde a pré-temporada.

Xavi, de acordo com o diário, também tem dívida de gratidão com o clube catariano, que lhe deu a possibilidade de alternar atuações como jogador com aulas na Fifa para virar treinador. Após sua aposentadoria no ano passado, o ex-jogador assumiu o cargo de técnico do Al-Sadd – deixado por Jesualdo Ferreira, atual comandante do Santos -, e conquistou a Supertaça do Catar. Eliminado nas quartas de final do Mundial de Clubes para o Monterrey, do México, o time de Xavi disputará a final da Copa do Catar na próxima sexta, contra o Lekhwiya.

Ainda segundo o Mundo Deportivo, as principais opções para substituir Valverde no momento são Mauricio Pochettino, que recentemente deixou o Tottenham e no passado chegou a dizer que preferia voltar à sua fazenda a treinar o Barcelona, devido a suas ligações com o rival catação Espanyol, e Quique Setién, ex-Betis. O italiano Massimiliano Allegri, ex-Juventus, também foi oferecido, segundo o jornal.