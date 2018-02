Xavi defende Neymar: ‘Tem mentalidade muito brasileira’

O meia espanhol Xavi Hernández, ídolo histórico do Barcelona e seleção espanhola, elogiou Neymar e colocou o Paris Saint-Germain como favorito para conquista da Liga dos Campeões. Companheiro do atacante brasileiro no Barça entre 2013 e 2015, o jogador de 38 anos defendeu o comportamento de Neymar em campo.

“Neymar é um líder nato no vestiário e dentro de campo, sempre quer a bola para dar espetáculo e fazer coisas boas. Os adversário provocam e ele reage pelo seu caráter, mas não é nada demais. Tem mentalidade muito brasileira de ver futebol, o que é interpretado como falta de respeito, mas é assim, ele joga com alegria. Tem um potencial individual que não existe no mundo, exceto em Messi.”, disse o jogador, em entrevista ao programa Team Duga, da Rádio Monte Carlo.

Na semana passada, importantes publicações estrangeiras e do Brasil repercutiram uma notícia falsa, atribuída à emissora Al-Arabiya, de que Xavi teria criticado o comportamento de Neymar. O jogador negou veemente a suposta entrevista. “Respeito tanto o jogador como o a pessoa.”

Xavi também apontou o PSG como favorito no difícil confronto das oitavas de final. “Acho o PSG uma equipe espetacular, pronta para ganhar a Liga dos Campeões. Mas não é bom enfrentar o Real Madrid nesta fase. Será uma eliminatória muito forte, mas ainda assim acredito que o PSG seja ligeiramente favorito”, explicou o jogador. “Estou ansioso para ver esse jogo, que deveria ser um confronto de semifinal, não de oitavas”, completou.

Desde 2015, Xavi, joga no futebol catari, pelo Al-Sadd. Embaixador da Copa do Mundo de 2022, ele elogiou o crescimento do país no futebol. O meia deve se aposentar ao término da atual temporada.