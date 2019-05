Xavi anuncia que se aposentará ao fim da temporada no Catar

O meia espanhol Xavi, que defende o Al Sadd desde 2015, anunciou por meio de carta divulgada nesta quinta-feira, 2, que se aposentará depois do fim da participação do clube do Catar na Copa do Emir e na fase de grupos da Liga dos Campeões da Ásia.

“Esta é a minha última temporada como jogador. Estou querendo ver o que me espera o futuro como técnico”, garantiu o ídolo do Barcelona e campeão mundial com a Espanha em 2010. “Foi um privilégio jogar futebol até os 39 anos. Agora, eu gostaria de terminar a temporada conquistando a Copa do Emir e alcançando a fase seguinte da Liga dos Campeões da Ásia.”

Nesta quinta-feira, , o Al Sadd venceu o Al Gharafa por 4 a 2 nas quartas de final da Copa do Emir, segunda competição nacional em importância, depois do Campeonato Catari, que o clube conquistou neste ano. “Ganhar o título da Liga das Estrelas era o que me faltava. Foi o final perfeito para a minha carreira no Catar”, disse o meia espanhol, em referência ao nome que a competição é conhecida.

Na Liga dos Campeões asitática, o time de Xavi lidera o grupo D, com sete pontos, na frente do Al-Ahli, da Arábia Saudita, do Pakhtakor, do Uzbequistão, e do Persepolis, da Irã, após quatro rodadas. Os dois primeiros da chave avançam às oitavas de final.

Meia de rara categoria formado nas categorias de base do Barcelona, Xavi acumulou títulos em sua carreira: foram quatro Ligas dos Campeões (2006, 2009, 2011 e 2015), dois Mundiais de Clubes (2009 e 2011), oito campeonatos espanhóis e quatro Copas do Rei pelo clube catalão; pela seleção espanhola, ganhou a Copa de 2010 e as Eurocopas de 2008 e 2012.

Homenagens – Os brasileiros Neymar e Rivaldo, que atuaram com Xavi na Catalunha, e o próprio Barcelona, compartilharam mensagens de agradecimento ao meia nas redes sociais.