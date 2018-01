Wozniacki vence final na Austrália e conquista seu 1º Grand Slam

Enfim, o primeiro título de Grand Slam. Nove anos após sua primeira final, a tenista dinamarquesa Caroline Wozniacki conquistou neste sábado o troféu do Aberto da Austrália ao superar na final a romena Simona Halep por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/2), 3/6 e 6/4, num dos melhores jogos da competição.

Wozniacki vinha de dois vice-campeonatos de Grand Slam na carreira, sendo o primeiro deles em 2009, no US Open – o roteiro se repetiu em 2012, também em Nova York. Curiosamente, sua rival também tinha dois vices (em 2014 e 2017 em Roland Garros) e sonhava com a primeira conquista.

O almejado troféu também encerrará outro jejum na trajetória de Wozniacki. Ela voltará ao posto de número 1 do mundo, desbancando a própria Halep, seis anos após ocupar o topo pela última vez. As duas finalistas em Melbourne integram um restrito grupo de sete tenistas que alcançara o topo do ranking sem ganhar um Grand Slam antes.

Na final, tanto Wozniacki quanto Halep exibiram um tênis de alto nível com longas e disputadas trocas de bola. Ambas mostraram um forte preparo físico, exigido até o último ponto, numa das melhores finais femininas de Grand Slam dos últimos anos.