Willian: ‘Não me sinto titular nem reserva. Estou pronto para jogar’

LONDRES – Melhor jogador da seleção brasileira na vitória sobre a Croácia, o atacante Willian concedeu entrevista na tarde desta terça-feira, em Londres, na Inglaterra, e comemorou o “melhor momento da carreira”. O jogador do Chelsea, no entanto, evitou dizer se já se sente titular – ele disputa uma vaga no time com Fernandinho – a 12 dias da estreia na Copa do Mundo da Rússia.

“Não ficaria surpreso se fosse para a reserva, não vejo dessa maneira. Nunca me senti titular absoluto e nem reserva. Me sinto um jogador importante e estou preparado para jogar.” Willian destacou a importância do técnico Tite em seu crescimento nos últimos anos.

“Para mim ele é muito mais que um treinador, é como um pai. Um cara muito inteligente que sabe controlar o grupo, passa as mensagens corretas, nos mostra sempre um plano A e um plano B. É diferenciado e está entre os melhores do mundo.”

Willian disse que cabe a Tite escolher o melhor sistema (se mais ofensivo com ele próprio ou mais defensivo com Fernandinho), mas ressaltou o que pode oferecer. “Meu estilo todos conhecem, sou um jogador que gosta de driblar, arrancar, atacar os espaços, finalizar. Claro que fiquei feliz com meu jogo contra a Croácia, espero que eu possa continuar evoluindo.”

Willian, que participou da Copa de 2014, disse que a nova comissão trouxe “novas ideias” e o time está mais maduro. Mas não cravou a seleção brasileira como a maior favorita. “O Brasil hoje é visto com outros olhos, apontado como favorito ao titulo, mas nós jogadores sabemos que não funciona dessa maneira, o favoritismo é complicado e tem outras seleções muito fortes.”

Após passar a segunda-feira de folga, a seleção treinou na tarde desta quarta-feira com apenas um desfalque: o meio-campista Renato Augusto, ainda com dores no joelho, foi reavaliado e ficou trabalhando na fisioterapia. Ele não treina desde a última quinta-feira.