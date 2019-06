Willian celebra ‘frio na barriga’ ao ser chamado: ‘Como se fosse a 1ª vez’

Willian curtia férias com a esposa em Israel quando recebeu o chamado de Tite para substituir o lesionado Neymar, cortado da Copa América. O atacante do Chelsea agilizou o fim do lazer familiar e conseguiu se apresentar já neste sábado, 8, ao hotel da equipe em Porto Alegre, onde a seleção brasileira enfrentará Honduras, em amistoso no domingo, 9, no Beira-Rio, às 16h. Ao chegar no hotel, Willian, que já tem 65 jogos pela seleção no currículo, disse ter celebrado a oportunidade “como se fosse primeira.

“Feliz né, é sempre um momento único. Quando recebi a mensagem e depois a ligação, deu aquele friozinho de novo, como se fosse a primeira vez. Não pensei duas vezes e falei para minha esposa que tinha sido convocado e já começamos a arrumar as coisas para vir”, afirmou o jogador de 30 anos, à CBF.

Willian acredita que o fato de o torneio ser no Brasil será uma vantagem. “Me sinto muito orgulhoso e feliz de estar na seleção novamente. É especial em qualquer parte do mundo e ainda mais no Brasil. O apoio do torcedor vai ser fundamental para a seleção brasileira buscar o título.”

Neste sábado, o time fará treinamento aberto à torcida no estádio Beira-Rio, a partir das 16h30 e, após a atividade, o técnico Tite e o goleiro Alisson concederão entrevista. O amistoso contra Honduras marca o fim da preparação para a Copa América, cuja estreia acontece em 14 de junho, diante da Bolívia, no Morumbi, em São Paulo.