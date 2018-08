Willian admite que deixaria Chelsea se antigo técnico fosse mantido

O meia Willian voltou a criticar o técnico Antonio Conte nesta segunda-feira, afirmando que, caso o italiano fosse mantido no cargo de treinador, ele sairia do Chelsea. O brasileiro não tinha uma boa relação com Conte: após o título da Copa da Inglaterra, na última temporada, Willian fez questão de tirar fotos com vários funcionários do clube, menos com o ex-treinador.

Em entrevista ao jornal britânico Evening Standart, o meia elogiou o atual técnico do Chelsea, Maurizio Sarri, após estreia com vitória por 3 a 0 sobre o Huddersfield, pelo Campeonato Inglês. “O treinador (Sarri) nos diz para jogar, nos divertir em campo. Temos vários jogadores de qualidade. Jogadores que querem jogar futebol”, comentou. Perguntado se continuaria no clube se Conte fosse mantido, o brasileiro disparou: “Sem chances, não”.

Sob comando do italiano Sarri, Willian e o Chelsea voltam a campo contra o Arsenal, no próximo sábado, às 13h30 (de Brasília), no Stamford Bridge, em clássico válido pela segunda rodada do Campeonato Inglês.