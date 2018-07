West Ham paga a multa e Balbuena é mais um a deixar o Corinthians

O zagueiro Balbuena não é mais jogador do Corinthians. Liberado do treino da manhã deste sábado, ele acertou sua saída para o West Ham, da Inglaterra, que pagará sua multa rescisória, cerca de 17 milhões de reais, e é mais um titular a deixar o o clube nesta inter-temporada. Além dele, saíram do clube o lateral esquerdo Sidcley e o volante Maycon.

O atleta chegou a ir ao CT Joaquim Grava para a atividade, mas conversou com a cúpula alvinegra e foi liberado para resolver as partes burocráticas do negócio. A saída do paraguaio era prevista após a divulgação do baixo valor da sua multa e por declarações dos seus empresários, que consideravam esse o melhor momento para ele sair do futebol sul-americano. Depois de negociações frustradas com o futebol português, porém, chegou-se a cogitar sua permanência até o final do ano, mas uma investida dos ingleses foi o bastante para que os agentes voltassem à carga nas negociações.

A princípio, o jovem Pedro Henrique deve substitui-lo entre os titulares, começando pelo amistoso contra o Grêmio, às 11 horas (de Brasília) deste domingo, na Arena Corinthians. Outras opções são o também jovem Léo Santos e o experiente Marllon, que nem sequer estreou pelo clube.