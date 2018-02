Walter estreia com vitória pelo Paysandu

O atacante Walter, com passagens por Internacional, Cruzeiro, Fluminense, Atlético-PR, Goiás, Atlético-GO e futebol europeu, estreou nesta terça-feira pelo Paysandu e jogou cerca de 20 minutos na vitória de 4 a 0 sobre o Interporto, do Tocantins, em partida disputada no Mangueirão, em Belém, pela primeira fase da Copa Verde.

Walter entrou aos 25 minutos do segundo tempo no lugar do atacante Cassiano, que marcou o terceiro e quarto gols do jogo, o último deles minutos antes de deixar o campo. Sem jogar desde novembro, quando disputou o Campeonato Brasileiro pelo Atlético-GO, o atacante mostrou bastante movimentação, mas não teve chances de gol.

Com a vitória, o Paysandu avançou para as quartas de final do torneio, pois havia empatado o jogo de ida, no Tocantins, por 0 a 0. Na próxima fase, o clube paraense enfrenta o vencedor do confronto entre Atlético-AC e Santos-AP.