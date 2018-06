De costas, debruçado em uma mureta metálica, de olho no telão, com uma camiseta amarela na qual está escrito, a canetinha, o nome e o número do ídolo: Coutinho, 11.

Assim, o garoto Wallace, de 12 anos, morador da Vila Cruzeiro, conseguiu chamar a atenção do atacante Philippe Coutinho, que fez 2 gols nos dois primeiros jogos do Brasil na Copa do Mundo da Rússia.

Tudo começou com um post do fotógrafo Bruno Itan, do Rio Janeiro, no Instagram:

A publicação logo recebeu milhares de curtidas e, com a repercussão, o fotógrafo iniciou uma campanha para encontrá-lo. Ao conseguir, revelou a identidade do menino e lançou outro pedido aos internautas: que a imagem do fã chegasse ao ídolo:

“Pessoal, eu consegui encontrar o menino da camisa 11 do Coutinho. Obrigado a todos, de verdade! Agora eu quero pedir que vocês me ajudem numa missão bem louca. Esse da foto, vestindo a camisa 11, é o Wallace Rocha, morador e estudante da Vila Cruzeiro, uma comunidade na Zona Norte do Rio. Ele tem 12 anos e, no jogo do Brasil contra a Costa Rica, deu um show de humildade e criatividade ao escrever à mão a identificação do seu favorito em campo. Eu quero fazer essa foto chegar até o próprio camisa 11 Philippe Coutinho da seleção, pra que ele veja a inspiração que tem causado em meninos das favelas e possa mandar uma mensagem de incentivo ao Wallace ou quem sabe até uma blusa autografada, acho que ele ficaria muito feliz com isso. O que vocês acham da ideia? Compartilha essa publicação com a hashtag #Wallace11e marca o Philippe Coutinho nos comentários. Vamos juntos produzir esse encontro entre craques!”.

De um dia para o outro, o resultado: um vídeo no qual Coutinho, direto da Rússia, agradece Wallace e sugere um encontro para depois do Mundial:

#FinalFeliz. Abaixo, a foto do fotógrafo com o fotografado: