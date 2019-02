‘Vou começar a dizer as coisas que sei da nova Fifa’, ameaça Maradona

Parece já ter chegado ao fim a “lua de mel” entre Diego Armando Maradona e a “nova Fifa”. O ex-jogador argentino, que desde a entrada do presidente Gianni Infantino no lugar de Joseph Blatter (seu velho desafeto), vinha mantendo um clima bastante amistoso com a entidade, afirmou nesta quinta-feira, 31, que “nada mudou na Fifa”.

Maradona abriu mão de ser o capitão da seleção de veteranos da Fifa e fez duras ameaças. “Disse a Infantino que renunciei de ser capitão da equipe de lendas porque desde a saída de Joseph Blatter e Julio Grondona (ex-presidente da federação argentina), nada mudou na Fifa”, afirmou.

O argentino disse ter sido maltratado pela entidade. “Jogadores como Marco Van Basten, Ruud Gullit e eu fomos colocados em uma sala como cachorrinhos, uma falta de respeito total. Agora vou começar a dizer as coisas que sei sobre a nova Fifa”, atacou o hoje treinador do Dorados de Sinaloa, do México, depois da derrota de sua equipe para o Zacatepec, em partida disputada na noite da quarta-feira 30.

Sem dar maiores explicações, Maradona lançou uma advertência ao ex-jogador croata Zvonimir Boban, Secretário-Geral Adjunto da Fifa, por um suposto mal-entendido que tiveram meses atrás ao se encontrarem no hotel onde estavam hospedados jogadores lendários do futebol.

“Quero dizer a Boban, que é parte da Fifa e aceita estas coisas, que se quer posar de galã, vamos a um ringue. Que não fique zangado. O pior é que é mandado por Infantino. Não sou um menino de 20 anos, tenho 58 e me doem estas coisas, porque acreditava nas pessoas, agora já não confio mais”, acrescentou.