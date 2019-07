Voo do Palmeiras à Argentina arremete duas vezes e pouso muda de lugar

Depois da derrota para o Ceará neste sábado, o time do Palmeiras passou por outro grande susto: a viagem turbulenta para a Argentina, onde fará sua próxima partida. O voo que levou a delegação palmeirense de Fortaleza até a cidade de Mendoza não conseguiu pousar no aeroporto local dada a condição climática na região. Fortes ventos fizeram com que o piloto da aeronave que conduzia o time brasileiro arremetesse duas vezes antes de tomar a decisão de alterar o destino final, a cidade de Rosário, a mais de 800 quilômetros do roteiro original.

De acordo com o portal Globoesporte.com, o episódio foi assustador, a ponto de membros da delegação palmeirense passarem mal e chegarem a vomitar. Na próxima terça-feira 23, o Palmeiras enfrentará a equipe do Godoy Cruz em partida válida pelas oitavas de final da Copa Libertadores.