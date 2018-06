A seleção da Arábia Saudita sofreu um susto nesta segunda-feira, 18, enquanto voava de Moscou rumo à cidade russa de Rostov, onde fará o segundo jogo na Copa do Mundo de 2018.na quarta-feira, 20. Segundo a Federação Saudita de Futebol, o avião que levava o plantel acabou sofrendo uma pane técnica – uma das asas pegou fogo.

احتراق جزئي لجناح طائرة المنتخب السعودي أثناء هبوطها في مطار روستوف ولا وجود لأي إصابات ولله الحمد

Mesmo com os problemas, os jogadores desembarcaram sem problemas em Rostov, onde se preparam para enfrentar o Uruguai, pela 2ª rodada do Grupo A do Mundial. Na estreia, a equipe comandada por Juan Antonio Pizzi sofreu uma goleada histórica por 5 a 0 para a Rússia.

Depois de pegar os uruguaios, a equipe saudita encerrará sua participação na primeira fase da Copa contra o Egito, em jogo marcado para a próxima segunda-feira, às 11h (de Brasília), em Volgogrado. Se ainda quiser sonhar com a classificação, o time precisará vencer o Uruguai, da dupla Suárez e Cavani.