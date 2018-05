Volgogrado: palco da ‘batalha de Stalingrado’, na II Guerra

A cidade de Volgogrado, a 900 km da capital russa, Moscou, é uma das regiões mais famosas do país. Fundada em 1589 com o nome de Tsarítsin, por ficar às margens do rio Tsaritsa, em 1925 teve o nome alterado para Stalingrado, em homenagem ao líder da União Soviética Josef Stalin. Volgogrado foi palco da ‘batalha de Stalingrado’, quando as tropas alemãs, durante a II Guerra, invadiram a atual Rússia e sofreram derrota em 1942 que começou a mudar o rumo da guerra. Somente em 1961, a cidade foi nomeada Volgogrado.

Com pouco mais de um milhão de habitantes, Volgogrado tem vastos atrativos históricos, como o memorial da vitória de Stalingrado e o Museu Panorama, onde várias obras e artefatos utilizados durante a Guerra estão expostos. A cidade é ligada à maior estrada da Europa, que conecta a França ao Cazaquistão. O transporte local oferece linhas de metrô, de bonde, ônibus e um terminal fluvial.

Palácio da cultura

Complexo memorial Mamayev Kurgan

Estação de trem

Planetária na rua Mira, Volgograd. Russia

Vista geral de uma roda gigante em Volgograd

Volgogrado é a terra natal de Yelena Isinbayeva, bicampeã olímpica no salto com vara e abriga o Rotor Volgograd, time de futebol da segunda divisão do Campeonato Russo.

Os jogos em Volgogrado na Copa do Mundo:

Tunísia x Inglaterra – 18/06

Nigéria x Islândia – 22/06

Arábia Saudita x Egito – 25/06

Japão x Polônia – 28/06

