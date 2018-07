Volante Arthur será apresentado no Barcelona nesta quinta-feira

Arthur foi finalmente oficializado como reforço do Barcelona. Na noite de segunda-feira, o jogador, ex-Grêmio, campeão da Libertadores no ano passado, foi contratado por 31 milhões de euros (cerca de 140,8 milhões de reais), com outros 9 milhões de euros (cerca de 40,8 milhões de reais) variáveis, que podem ser pagos ao time gaúcho em caso de metas atingidas. Sua apresentação no clube será nesta quinta-feira.

Arthur chegará na Espanha nesta quarta, e às 19 horas (local, 14 horas de Brasília) e fará a protocolar sessão de fotos na entrada dos escritórios do clube catalão. No dia seguinte, às 12h45 (local, 7h45 de Brasília), o brasileiro assinará contrato por seis temporadas no Camp Nou e em seguida pisará no gramado para ser apresentado a torcedores e jornalistas. Depois disso, às 14h15 (9h15 de Brasília), irá para o chamado Auditório 1899, onde concederá entrevista coletiva.