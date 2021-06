‘Você será campeão do mundo’, diz técnico do Equador a Tite

O técnico Tite recebeu elogios de Gustavo Alfaro, treinador da seleção equatoriana, após o empate por 1 a 1 entre Brasil e Equador, no domingo, 27, em jogo válido pela última rodada da fase de grupos da Copa América. Alfaro e Tite conversaram ao fim do jogo, no estádio Olímpico, em Goiânia, e tiveram parte do momento registrado. Foi possível vê-lo dizendo “esta é sua”, em referência a atual edição da Copa América, e que o futuro do brasileiro será como campeão da próxima Copa do Mundo.

Assine a revista digital no app por apenas R$ 8,90/mês

“Siga lutando, porque esta é sua e vai terminar sendo campeão do mundo. Lembre-se do que estou te dizendo. Você dignifica isso. Por favor (se lembre), é o que te peço. Por favor”, disse Alfaro, terminando com um abraço no treinador brasileiro.

🗣️👏 ¡Admiración total! Las palabras del profesor Alfaro para Tite 🗣️👏 Admiração total! Palavras do professor Alfaro para Tite#VibraElContinente #VibraOContinente #CopaAmérica pic.twitter.com/Mjx73xt9kW Continua após a publicidade — Copa América (@CopaAmerica) June 28, 2021



A admiração também se estendeu após, na entrevista coletiva, quando chamou Tite de gênio e um exemplo a ser seguido pela maneira como se recuperou após a eliminação para a Bélgica nas quartas de final da Copa do Mundo da Rússia, em 2018. O Brasil lidera com folga a corrida pela classificação nas Eliminatórias, com 18 pontos e 100% de aproveitamento.

“Admiro muito o Tite, creio que é um gênio. Para nós treinadores, é um exemplo a seguir por seu compromisso, por sua luta. A grandeza que teve para aprender e para nos ensinar a saber perder quando foi eliminado da Copa do Mundo da Rússia contra a Bélgica. Jogou uma grande partida e teve a grandeza de suportar esse momento. Brasil vive essa realidade obviamente graças aos jogadores e ao talento que tem em todo o país, mas esse talento tem um condutor, uma alma master que lhe dá sentido, e ele deu a este Brasil”, explicou.

“Para mim, está em condições de ser campeão do mundo e, honestamente, eu gostaria que esses treinadores tivessem sua recompensa porque é dessa maneira que se solidifica a luta de gente que dignifica a profissão, que tem um sentido muito claro e concreto para defender os princípios dos jogadores, que não negocia esses princípios. Eu quero treinadores e pessoas assim tenham sucesso”, acrescentou.

O Equador conseguiu a classificação com a quarta vaga no Grupo B, com três pontos. Já o Brasil foi o líder de sua chave, com 10. Ambos ainda aguardam as definições no grupo A para saberem seus próximos adversários, nas quartas de final. A seleção brasileira volta a jogar na próxima sexta-feira, 2, no estádio Nilton Santos.