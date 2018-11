Vitória é segundo clube rebaixado; seis ainda estão ameaçados

Ao empatar com o Grêmio em 0 a 0 no Barradão, neste domingo, 25, em Salvador, o Vitória juntou-se ao Paraná Clube e está rebaixado à Série B do Campeonato Brasileiro em 2018. Restando uma rodada para a final, a equipe baiana não consegue mais deixar a zona. Agora, seis equipes lutam contra as duas últimas vagas restantes.

A equipe mais ameaçada no momento é o Sport, que ainda joga nesta segunda-feira, 26, contra o São Paulo no Morumbi. Em caso de vitória, o time deixa a zona de rebaixamento e decide a permanência na Série A na última rodada, em casa, diante do Santos.

Veja quem são as oito equipes que lutam contra o rebaixamento

13° – Ceará – 43 pontos – 10 vitórias – saldo de gols: -6

Situação:

Basta um empate contra o Vasco, em casa, para escapar na última rodada. É um confronto direto, com o time do Rio de Janeiro dependendo de um bom resultado.

02/12 – Ceará x Vasco (Castelão)

14° – Fluminense – 42 pontos – 11 vitórias – saldo de gols: -15

Situação:

Tem um confronto direto contra o América-MG, no Maracanã. Em caso de derrota, pode ser rebaixado.

02/12 – Fluminense x América-MG (Maracanã)

15° – Vasco – 42 pontos – 10 vitórias – saldo de gols: -7

Situação:

Tem a mesma pontuação que o rival Fluminense, mas uma vitória a menos. Pode escapar até com empate e derrota, mas depende de uma vitória no Castelão para se garantir.

02/12 – Ceará x Vasco (Castelão)

16° – Chapecoense – 41 pontos – 10 vitórias – saldo de gols – 17

Situação:

Pode retornar à zona de rebaixamento nesta segunda-feira, 26, caso o Sport vença o São Paulo no Morumbi. Precisa vencer o São Paulo em seu estádio para não depender de outros resultados.

02/12 – Chapecoense x São Paulo (Arena Condá)

17° – América-MG – 40 pontos – 10 vitórias – saldo de gols: -16

Situação:

Caso o Sport não vença o São Paulo hoje, vai depender apenas de si próprio para escapar da Série B. Para isso, bastaria vencer o Fluminense na última rodada.

02/12 – Fluminense x América-MG (Maracanã)

18° – Sport – 38 pontos – 10 vitórias – saldo de gols: -23

Situação:

Tem a situação mais delicadas dentre todos os clubes, mas também só depende de si para escapar da Série B. Vencendo São Paulo e Santos nas duas rodadas finais, o clube escapa da Série B. Em caso de derrota para o São Paulo nesta segunda, o Sport teria que vencer o Santos na Ilha do Retiro e torcer para que o América-MG não vença e a Chapecoense perca na última rodada.

26/11 – São Paulo x Sport (Morumbi)

02/12 – Sport x Santos (Ilha do Retiro)