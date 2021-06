Vitória do Brasil e susto com Eriksen: o resumo do fim de semana

O fim de semana foi agitado nas disputas entre seleções. O Brasil estreou pela Copa América, que registrou vários casos de Covid-19 entre as seleções participantes, com vitória contra a Venezuela. Já na Eurocopa, a Dinamarca passou por um susto envolvendo o meia Christian Eriksen, que sofreu uma parada cardíaca em campo, mas se recuperou, e a Inglaterra e a Holanda venceram suas partidas. Pelo Brasileirão, o clássico entre Corinthians e Palmeiras terminou empatado, enquanto o São Paulo perdeu para o Atlético-MG. Confira, abaixo, um resumo do melhor do fim de semana.

Seleção brasileira

Depois de Tite e Casemiro criticarem a realização a Copa América no Brasil, a seleção brasileira entrou em campo e venceu a desfalcada Venezuela por 3 a 0. Os gols da vitória foram anotados por Marquinhos, Neymar e Gabigol.

Susto em campo

Drama, alívio e celebração: assim poderia ser resumido o confronto, que ficará marcado na história, entre Dinamarca e Finlândia em partida válida pela Eurocopa, no sábado, 12, em Copenhague. Mais do que o resultado final, que decretou a vitória por 1 a 0 dos finlandeses em sua primeira partida na história na competição, a partida marcou um drama envolvendo o meia Christian Eriksen, 29 anos, da seleção dinamarquesa.

O jogador sofreu uma parada cardíaca dentro de campo, que foi confirmada por Morten Boesen, médico da Dinamarca, e precisou ser ressuscitado. O meia da Inter de Milão segue internado, mas está estável.

Surto de Covid-19

Já concentradas para a disputa da Copa América, algumas seleções registraram casos de Covid-19. A Venezuela foi o mais grave, com 12 membros infectados, entre jogadores e profissionais da comissão técnica, e precisou convocar 15 novos atletas. A Colômbia informou que o assistente técnico Pablo Román e o fisioterapeuta Carlos Entrena foram diagnosticados com a doença. Por fim, a Bolívia afirmou que três jogadores e um membro da comissão técnica também estão com coronavírus.

Ainda no futebol, mas no Brasil, dois funcionários do Palmeiras morreram vítimas de Covid-19: o podólogo Edson Silva e o segurança Cristiano de Oliveira. Ambos foram homenageados pelo técnico Abel Ferreira e pelo clube alviverde.

Eurocopa agitada

Três jogos foram destaques no primeiro fim de semana de Eurocopa em 2021. No sábado, a Bélgica venceu a Rússia com facilidade por 3 a 0. Já no domingo, a Inglaterra se vingou da Copa do Mundo de 2018 e bateu a Croácia por 1 a 0, e a Holanda venceu a Ucrânia em jogo recheado de gols no segundo tempo.

🤯 5 second-half goals in Amsterdam! 🇳🇱🆚🇺🇦 Netherlands vs Ukraine = _______ ⚽️⏰5⃣2⃣ Wijnaldum

⚽️⏰5⃣9⃣ Weghorst

⚽️⏰7⃣5⃣ Yarmolenko

⚽️⏰7⃣9⃣ Yaremchuk

⚽️⏰8⃣5⃣ Dumfries #EURO2020 pic.twitter.com/6FYZgpqlxu — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 13, 2021

Brasileirão

Pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, dois jogos foram destaque. No sábado, Palmeiras e Corinthians empataram por 1 a 1 no Allianz Parque. Já no domingo, o São Paulo perdeu para o Atlético-MG por 1 a 0 e segue sem vencer na competição nacional.