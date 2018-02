Vitória anuncia punição a jogadores que brigaram

Em comunicado divulgado nesta segunda-feira, o Vitória anunciou uma punição aos jogadores e negou que tenha pedido para que os atletas recebessem cartão vermelho no clássico do Campeonato Baiano contra o Bahia, no último domingo, que teve briga e foi encerrado por insuficiência de jogadores. O Vitória, mandante do jogo, não tinha o número mínimo de jogadores para continuar a partida após ter recebido cinco cartões vermelhos.

A confusão se deu após o gol de empate do Bahia, em cobrança de pênalti de Vinícius. Na comemoração, o atacante fez uma dança, entendida pelos adversários como gesto provocativo. Ao todo, nove atletas foram expulsos, e a partida foi encerrada.

A diretoria do Vitória diz que vai punir os membros da equipe envolvidos na briga e esclareceu que não houve orientação de Vagner Mancini para forçar a expulsão de Bruno Bispo, que deu fim ao jogo, pois ficaria com apenas seis jogadores em campo – o mínimo para seguir o jogo são sete atletas em campo numa equipe.