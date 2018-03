Vitor Hugo faz gol e homenageia capitão da Fiorentina

A Fiorentina fez neste domingo seu primeiro jogo após a morte do zagueiro e capitão Davide Astori. Com o estádio Artemio Franchi lotado em Florença e em meio a muitas homenagens, o time anfitrião venceu o Benevento por 1 a 0, com gol do brasileiro Vitor Hugo, justamente o substituto do jogador.

Os jogadores da Fiorentina entraram em campo com a camisa de número 13 e o nome de Astori nas costas. Também havia uma bandeira no centro do gramado com a imagem do jogador e a frase “capitão para sempre”. Os torcedores exibiram faixas, camisas com a foto do jogador, e também gritaram seu nome. Antes do apito inicial, os atletas das duas equipes se abraçaram no centro do gramado e prestaram o minuto de silêncio.

A partida começou e foi paralisada aos 13 minutos do primeiro tempo, número da camisa de Astori. Na arquibancada, formou-se um mosaico com a frase “Davide 13”. Pouco após o reinício, o brasileiro Vitor Hugo, que atuou com o número 31 (o 13 invertido), marcou de cabeça o gol da partida. Na comemoração, exibiu uma camiseta com a foto de Astori e bateu continência.

“Pela primeira vez na vida não fiquei muito feliz por fazer um gol, talvez por sentir por dentro que era ele quem deveria estar ali, e não eu”, afirmou o ex-jogador do Palmeiras após a partida.

Astori foi encontrado morto em seu quarto de hotel no último domingo, em Údine, onde a equipe estava concentrada para o duelo com a Udinese, pelo Campeonato Italiano. Uma autópsia realizada na última terça-feira confirmou que uma parada cardíaca foi a causa da súbita morte do jogador.

