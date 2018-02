Vítima de pegadinha, Conte recebe autógrafo do desafeto Mourinho

O treinador italiano Antonio Conte, do Chelsea, foi vítima de uma piada nesta quinta-feira durante a entrevista coletiva antes do jogo contra o Hull City, pela Copa da Inglaterra. Um comediante italiano do programa Le Iene ofereceu a ele uma camisa assinada por José Mourinho, treinador do Manchester United, rival ferrenho do italiano.

A relação entre os dois é tensa desde a temporada passada. Após uma vitória do Chelsea sobre o United por 4 a 0, Mourinho foi até Conte e disse, ao pé do ouvido, que o italiano não deveria celebrar os gols de forma tão efusiva. “No 1 a 0, OK. Com 4 a 0 é humilhação”, teria dito o português, antigo ídolo da torcida do Chelsea. Recentemente o português disse que alguns treinadores agem como palhaços à beira do gramado, e o italiano rebateu afirmando que o treinador do United teria uma demência senil.

Em janeiro, os comediantes estiveram com Mourinho em um hotel em Manchester e pediram para que ele assinasse uma camisa do United, que depois foi revelada ter o nome de Conte nas costas. Nesta quinta, eles apresentaram para o técnico do Chelsea o vídeo do encontro com o português em um tablet e o entregaram a camisa assinada dizendo “viva a amizade”. Sem graça, o treinador italiano rejeitou a camisa e disse que o comediante poderia “levar embora” o presente.

Mourinho, incontro con le Iene e autografo su una maglia dello United. Ma il nome dietro… – https://t.co/HYyE0oLJWa pic.twitter.com/qCBzpRG78f — FcInter1908 (@FcInter1908it) January 17, 2018

Ofereceram a Conte uma camisola do Man United assinada por Mourinho 😂 pic.twitter.com/7adigfeCvu — B24 (@B24pt) February 15, 2018