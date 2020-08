Virou passeio! Bayern massacra Barcelona e está na semifinal da Champions

“E lá vem mais. Virou passeio”. A narração de Galvão Bueno nos 7 a 1 foi relembrada nas redes sociais ainda durante o primeiro tempo do duelo entre Barcelona e Bayern de Munique. Os alemães não tiveram piedade e venceram o jogo das quartas de final da Liga dos Campeões por impressionantes 8 a 2. É a maior derrota da história do time catalão em competições europeias.

O Bayern virou o primeiro tempo já vencendo por 4 a 1. O placar foi o mesmo no segundo tempo e acabou na marca histórica. Foram dois gols de Müller, dois de Coutinho, um de Perisic, um de Gnabry, um de Kimmich e um de Lewandowski. O primeiro gol do Barça também foi de um jogador do time alemão: o zagueiro Alaba marcou contra. Suárez fez o segundo dos catalães.

O placar foi tão curioso que até rendeu uma justificativa de Júlio César. Hoje comentarista, o goleiro era o titular da seleção brasileira na semifinal da Copa do Mundo de 2014. Na transmissão do Esporte Interativo, ele fez algo que os personagens daquele jogo quase nunca fizeram: relembrou o 7 a 1.

“É incrível. Desde o começo estou falando que o coletivo fala mais alto. Gostaria até me defender. Me criticaram bastante no 7 a 1, enfim. Hoje estamos falando no Ter Stegen, um dos melhores goleiros do mundo, tomou oito gols. O futebol é assim, não tem jeito. Futebol é apaixonante porque nos reserva episódios como esse”, disse Júlio César.

Continua após a publicidade

O Bayern agora espera o vencedor do jogo entre Manchester City e Lyon para saber seu adversário nas semifinais. O último duelo das quartas de final da Champions acontece neste sábado, 15, às 16h (horário de Brasília).