Vinícius Júnior marca e Real Madrid vence o Valencia de virada

O Real Madrid segue líder, com 13 pontos, e invicto no Campeonato Espanhol. Neste domingo, 19, a equipe de Carlo Ancelotti visitou o Valencia, no Mestalla, pela quinta rodada da competição, e venceu de virada por 2 a 1. Duro abriu o placar para os mandantes, mas Vinícius Júnior e Benzema garantiam a vitória para os visitantes.

Na próxima rodada do Espanhol, o Real Madrid recebe o Mallorca na quarta-feira, 22, às 17h (de Brasília). Já o Valencia visita o Sevilla no mesmo, às 14h30.

Na partida, o Valencia abriu o placar aos 20 minutos da etapa final. Foulquier levanou a bola na área, Vázquez desviou e Duro, que ficou com a sobra, mandou com categoria para o fundo da rede.

Já aos 40 minutos, o Real Madrid empatou. Benzema dominou na entrada da área e rolou na medida para Vinícius Júnior, que chegou finalizando de primeira, contou com desvio em Foulquier e marcou.

O time visitante virou aos 42 minutos do segundo tempo. Vinícius Júnior recebeu pela ponta esquerda e cruzou na medida para Benzema, que apenas empurrou para a rede.