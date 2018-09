Vinicius Junior marca dois em clássico da terceira divisão espanhola

A atacante Vinicius Junior marcou seus primeiros gols oficiais pelo Real Madrid desde sua chegada em julho deste ano. No domingo (2), jogando pelo time B, o Castilla, fez os dois no empate em 2 a 2 com o Atlético de Madri B, pela terceira divisão espanhola no estádio Cerro del Espino, caso do Atlético. O primeiro foi logo aos cinco minutos e o outro aos 27.

O técnico da equipe principal, Julen Lopetegui, foi à partida e também pode ver das arquibancadas o brasileiro de 18 anos se envolver em uma confusão com Tachi, seu marcador. Os jogadores se enrolaram no chão e Vinicius Junior levou uma mordida na cabeça no fim do segundo tempo, quando o jogo já estava empatado por 2 a 2. Ambos receberam cartão amarelo no lance.

Em sua estreia, na semana passada, o atacante teve uma atuação discreta em vitória de 2 a 0 contra o Las Palmas, no estádio do clube de Madri.